Metropole tv : Valeur la plus attractive selon Oddo

(CercleFinance.com) - TF1 et M6 ont annoncé hier avoir entamé des négociations exclusives pour la cession des chaînes TFX (détenue par TF1) et 6ter (détenue par M6) avec Altice.



' Cette cession était attendue car nécessaire pour la réalisation effective de la fusion. Nous continuons de penser qu'elle sera autorisée par l'Autorité de la concurrence d'ici fin 2022 sur la base de concessions ' indique Oddo.



L'analyste souligne que sur la base de ses estimations, les deux groupes pourraient ainsi disposer de 800 ME de cash net fin 2022 après ces cessions. ' Il nous semble crédible que le nouveau groupe accroisse fortement et rapidement ses investissements autour de Salto '.



' Altice deviendrait ainsi le N°2 du marché publicitaire TV français avec 5 canaux gratuits : BFMTV (information), RMC Découverte (documentaires), RMC Story (documentaires) et donc les deux nouvelles chaînes généralistes. Il disposerait ainsi d'un portefeuille complet de chaînes ' rajoute Oddo.



Sur les deux valeurs, Oddo estime que M6 est la valeur la plus attractive avec un objectif de cours de 29 E. L'objectif de cours de TF1 est fixé à 13 E par l'analyste.



