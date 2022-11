Metropole tv : Projet de cession de la filiale Best of TV à Passat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - M6 a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives avec le groupe Passat en vue de la cession de sa filiale de téléachat Best of TV, qu'il détient à hauteur de 51%.



Par le biais de ce projet de cession, le groupe de télévision explique vouloir poursuivre la rotation de son portefeuille.



Du côté de Passat, qui s'est spécialisé dans la vente assistée par l'image, on évoque plus simplement un 'projet de croissance externe'.



En tant qu'importateur et grossiste, Best of TV propose, dans la grande distribution, des produits dits 'de niche' liés aux univers de la maison, de la beauté et de la cuisine, dont ceux exclusifs du téléachat, souvent accompagnés en magasins d'un film de démonstration.



M6 souligne donc que Passat et Best of TV évoluent sur le même segment de marché, avec des gammes différentes mais jugées complémentaires, ce qui leur permettra d'accélérer le développement de leur activité.



Selon les conditions usuelles, la réalisation de l'opération reste suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées.



