Metropole tv : Hausse de 8,7% du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 affiche un chiffre d'affaires consolidé de 322,5 ME au 1er trimestre de l'exercice 2022, en croissance de +8,7%.



Les recettes publicitaires plurimedia augmentent de +5,3%, tirées par la Télévision (linéaire et non-linéaire). Le pôle TV affiche des recettes publicitaires en hausse de +7,5% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2021.



Les revenus non-publicitaires sont en hausse de +23,0% et bénéficient de la reprise de l'activité cinéma et de la consolidation de Stéphane Plaza Immobilier à partir du 1er janvier 2022.



Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 67,2 ME, contre 64,3 ME au 1 er trimestre 2021. La marge opérationnelle du Groupe atteint 21,5% au 1 er trimestre 2022.





