Metropole tv : Hausse de 14% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - M6 publie un résultat net en augmentation de 14,5% à 106,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, mais un résultat opérationnel courant (EBITA) en retrait de 16,2% à 135 millions, soit une marge opérationnelle de 21,7%.



Son chiffre d'affaires a baissé de 6,4% à 621,9 millions, dont un recul de 4,4% hors effet de périmètre. Dans un environnement macroéconomique dégradé, les revenus publicitaires TV ont diminué de 6%, alors que ceux des autres médias ont augmenté de 2,2%.



'Le marché publicitaire reste incertain compte tenu du contexte économique actuel, même si des éléments positifs commencent à paraître sur le second semestre', note M6, qui va poursuivre ses développements dans les contenus comme ceux de 6play et 6play Max.



