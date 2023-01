Metropole tv : Diffusera 18 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023

(CercleFinance.com) - M6 diffusera en exclusivité 18 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se dérouleront en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, dont un quart de finale et les matchs des équipes d'Australie, d'Angleterre et d'Irlande.



' M6 est ravi d'être le diffuseur de cet événement d'envergure internationale et dont le développement en France lui confère une dimension toute particulière ' indique le groupe.



