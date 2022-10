Metropole tv : Chiffre d'affaires stable sur 9 mois à 954,2 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 290,1 ME, en baisse de -5,8% par rapport au 3ème trimestre 2021. Les recettes publicitaires diminuent de -8,2%.



Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 57,2 ME, contre 58,7 ME au 3ème trimestre 2021 et 34,2 ME au 3ème trimestre 2019. La marge opérationnelle (hors éléments non récurrents) est en croissance de +0,7 point à 19,7%.



Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 954,2 ME, stable sur un an. La hausse des revenus non publicitaires (+10,8%) est contrebalancée par le léger repli des recettes publicitaires (-2,4%).



A fin septembre 2022, l'EBITA consolidé hors éléments non récurrents se monte à 222,7 ME et progresse de +5,5% sur un an. La marge opérationnelle s'établit à 23,3%, hors éléments non récurrents, et progresse de +1,2 point sur un an.







