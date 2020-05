Metropole tv : Assemblée générale le 16 juin à huis-clos

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 indique que le directoire qui s'est réuni le 5 mai, a décidé, compte tenu des contraintes de calendrier, de fixer la date définitive de l'assemblée générale des actionnaires le 16 juin, et qu'elle se tiendra à huis-clos dans le contexte de l'épidémie.



Compte-tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'assemblée, ni de s'y faire représenter physiquement, l'assemblée fera l'objet d'une retransmission en direct et en différé sur le site Internet de la société.



Les actionnaires pourront uniquement voter par correspondance ou donner pouvoir au président (ou le cas échéant donner mandat à un tiers pour voter par correspondance) par voie électronique via la plateforme Votaccess ou en utilisant le formulaire prévu à cet effet.



