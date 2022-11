Metropole tv : A finalisé la cession de Best of TV à la société Passat

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 a finalisé ce jour la cession de sa filiale Best of TV, détenue à 51%, à la société Passat.



Best of TV est un acteur de référence en France dans la commercialisation en grande distribution de produits de niche, dont ceux exclusifs du téléachat.

' Le Groupe M6 se réjouit d'adosser cette activité à un industriel du secteur, la société Passat ' indique la direction.



