Metabolic explorer : Crédit syndiqué pour financer les investissements

(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer a annoncé vendredi avoir bouclé un crédit syndiqué d'un montant maximal de 100 millions d'euros avec un pool bancaire, une opération qui doit lui permettre de financer ses plans d'investissement.



Le crédit a été coordonné par Société Générale, avec le Crédit du Nord/ Banque Nuger, LCL, Crédit Agricole Brie-Picardie et la Caisse d'Epargne en tant que co-arrangeurs, également rejoints dans la syndication par BNP Paribas et Banque Populaire.



Le fabricant d'ingrédients naturels pour la nutrition animale et la cosmétique explique que la transaction doit lui permettre de financer son plan d'investissement de 70 millions d'euros sur quatre ans, ainsi que ses besoins généraux.



Le titre était en hausse de 0,6% en Bourse lundi suite à ces annonces.



