Mersen : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Mersen avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 54 euros, revenant sur la publication de résultats 2022 jugés 'impressionnants' et d'objectifs solides pour 2023.



Selon le broker, cette publication de la semaine passée a démontré une fois de plus que le groupe industriel spécialiste du graphite 'bénéficie d'une forte dynamique sous-jacente liée à la transition énergétique'.



Stifel anticipe désormais une croissance organique de 8% par an sur la période 2021-27. Il pense que 'le nouveau plan de croissance et le nouveau leadership en SiC donneront une nouvelle dimension au groupe qui justifierait de nouveaux multiples'.



