Mersen : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme son conseil 'achat' sur Mersen avec un objectif de cours rehaussé de 42 à 50 euros, après un point d'activité du quatrième trimestre dans lequel le groupe a indiqué 'continuer d'engranger de fortes prises de commandes depuis le début de l'année'.



'En dépit de l'environnement économique récessif, Mersen demeure tiré par la transition énergétique et la croissance du marché des semiconducteurs (en particulier le carbure de silicium)', souligne le broker.



'Cette dynamique toujours solide devrait lui permettre de maintenir un résultat stable cette année en dépit de la compression prix/coûts anticipée sur les marges', poursuit Stifel, qui relève son attente de BPA pour 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

