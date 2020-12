Mersen : Signe un contrat avec Siemens Energy

(CercleFinance.com) - Mersen annonce la signature d'une commande de près de 2 millions d'euros avec Siemens Energy.



' Ce contrat vise à renforcer la capacité électrique en Crète en s'appuyant sur la technologie HVDC1 et à favoriser l'intégration des énergies renouvelables ' indique la société.



Mersen fournira 12 000 refroidisseurs destinés à protéger les modules de puissance intégrés dans les stations de conversion haute tension de technologie HVDC fournies par Siemens Energy et assurant l'interconnexion entre les réseaux électriques entre la Grèce continentale et la Crète.



