Mersen : Signe un contrat avec le groupe Marquardt

(CercleFinance.com) - Mersen annonce la signature d'un contrat de long terme avec le groupe Marquardt pour sa solution de protection électrique sur mesure dédiée aux véhicules électriques.



Mersen a mis au point pour Marquardt un fusible sur mesure destiné à protéger le système électrique supportant les fonctions auxiliaires des nouveaux véhicules électriques.



' Ce contrat pourrait représenter pour Mersen un chiffre d'affaires compris entre 20 et 25 millions d'euros sur la durée du projet, en fonction du succès des prochaines générations de véhicules électriques premium développées par des constructeurs allemands de voitures haut de gamme ' indique le groupe.



Le Groupe est actuellement en cours de qualification par d'autres constructeurs automobiles européens et américains.



