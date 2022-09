Mersen : Projet de réduction des GES à Amiens

(CercleFinance.com) - Mersen annonce lancer le projet NTT (Nouveau Traitement Thermique), un projet innovant qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) de son site d'Amiens, grâce à de nouveaux fours qui seront opérationnels au second semestre 2023.



Le groupe a décidé d'investir plusieurs millions d'euros pour ce projet qui consiste à utiliser la technologie des fours à induction dans ses procédés de fabrication, en remplacement des équipements actuels consommateurs d'énergie fossile.



Mersen réduira ainsi les émissions de GES de plus de 700 tonnes de CO2 équivalent par an, soit environ 7% des émissions du site, et économisera plus de 2250 MWh d'énergie primaire par an, soit environ 10% des consommations énergétiques du site.



