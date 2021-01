Mersen : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Mersen avec un objectif de cours relevé de 32 à 33,5 euros, au lendemain de la publication par le groupe industriel d'un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à ses attentes.



Il explique faire 'un pari sur une amélioration des performances du groupe dans un contexte moins dégradé avec une meilleure résilience de l'activité pour près de 50% du business (énergies renouvelables, transport avec les véhicules électriques, pôle électronique...)'.



Le bureau d'études considère en outre que 'la valorisation reste modeste (6,3 fois l'EBITDA 2021 et 11 fois l'EBIT) au regard du potentiel de redressement des marges du groupe (potentiellement supérieur à 10%)'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.