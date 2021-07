Mersen : Obtient 60M$ et 30ME de financements USPP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mersen annonce aujourd'hui la signature d'un financement de type placement privé USPP auprès d'investisseurs nord-américains de renom. Cette opération a été sur-souscrite à plus de 300 %, indique la société.



Le financement est composé d'une tranche d'un montant de 60 millions de dollars à échéance 10 ans, et d'une tranche de 30 millions d'euros à échéance 7 ans, avec un taux fixe moyen de 2,55%.



' Cette transaction illustre la confiance renouvelée de nos partenaires financiers dans la solidité financière et la stratégie de développement de Mersen', a déclaré Thomas Baumgartner, le Directeur Administratif et Financier de Mersen.



Les fonds seront disponibles au mois d'octobre 2021, précise la société.



