Mersen : Le titre s'envole, des brokers relèvent leurs cibles

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 5% après la publication de plusieurs analyses positives.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Mersen avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 54 euros, revenant sur la publication de résultats 2022 jugés 'impressionnants' et d'objectifs solides pour 2023.



Selon le broker, cette publication de la semaine passée a démontré une fois de plus que le groupe industriel spécialiste du graphite 'bénéficie d'une forte dynamique sous-jacente liée à la transition énergétique'.



Stifel anticipe désormais une croissance organique de 8% par an sur la période 2021-27. Il pense que 'le nouveau plan de croissance et le nouveau leadership en SiC donneront une nouvelle dimension au groupe qui justifierait de nouveaux multiples'.



Oddo BHF réitère également son opinion 'surperformance' sur Mersen avec un objectif de cours porté de 47 à 48 euros, jugeant notamment que 'la feuille de route présentée par le management pour 2027 est particulièrement séduisante'.



'L'objectif de marge opérationnelle courante de 12% en 2027 (à plus ou moins 50 points de base) nous parait totalement plausible, voire prudent, d'où une marge de révision en hausse malgré les Capex du fait d'un mix plus favorable', pointe-t-il.



'Sur la base de ce plan de développement, la valorisation reste modérée à 6,2 fois l'EBITDA attendu pour 2024 et 9,8 fois l'EBIT (contre 7,3 et 11 fois pour les références historiques)', souligne en outre l'analyste en charge du dossier.



