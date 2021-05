Mersen : L'AG mixte approuve le dividende 2020

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de Mersen organisée ce jour, toutes les résolutions à l'ordre du jour ont été adoptées à plus de 92%, fait savoir le groupe.



L'Assemblée a notamment approuvé la distribution d'un dividende de 0,65 E par action en numéraire au titre de l'exercice 2020. Le dividende sera mis en paiement le 8 juillet 2021.



Mersen indique également que la nomination de Luc Themelin (directeur général du groupe) en qualité d'administrateur a été approuvée, tout comme le renouvellement des mandats de Carolle Foissaud, Ulrike Steinhorst, Olivier Legrain et Michel Crochon en qualité de membres du Conseil d'administration.





