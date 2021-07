Mersen : Hausse de 56% du résultat net pdg au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mersen réalise au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 451 ME, en croissance organique de 7% par rapport à la même période de l'année dernière.



L'EBITDA s'élève à 71 ME, soit une croissance de 15% par rapport à l'an dernier.



Le résultat net part du groupe ressort à 25,5 ME, contre 16,3 ME un an plus tôt, soit une progression de plus de 56%.



' Les résultats du 1er semestre sont excellents et illustrent notamment la pertinence de notre positionnement stratégique sur les marchés liés au développement durable ', analyse Mersen.



Dans ce contexte, le groupe a annoncé il y a quelques semaines un relèvement de ses perspectives pour 2021 avec une croissance organique comprise entre 6% et 8% (contre 2% à 6% précédemment) et une marge opérationnelle courante comprise entre 9,2% et 9,6% du chiffre d'affaires (contre 8% à 8,8% précédemment).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.