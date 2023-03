Mersen : Deux nominations à son Comité Exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mersen annonce deux nominations à son Comité Exécutif : Sylvie Guiganti, Directrice des Systèmes d'Information, et Delphine Jacquemont, Directrice Juridique et Secrétaire du Conseil d'administration. Le Comité Exécutif est désormais composé de 10 membres dont 3 femmes.



Sylvie Guiganti a rejoint le groupe Mersen en mai 2017 en tant que Directrice des Systèmes d'Information. A ce titre, elle a élaboré un plan à moyen terme de transformation IT du Groupe.



Delphine Jacquemont a rejoint le groupe Mersen en tant que Directrice Juridique Groupe et Secrétaire du Conseil d'administration en février 2020.



