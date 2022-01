Mersen : Croissance organique de 8,6% du CA en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mersen publie un chiffre d'affaires de 922,8 ME au titre de l'exercice 2021, soit une croissance organique de 8,6% par rapport à l'exercice précédent.



La société a notamment été portée par le dynamisme du 4e trimestre, qui ressort en hausse de 10,7% par rapport au 4e trimestre 2020 et supérieur aux prévisions.



'La croissance est importante dans toutes les géographies et particulièrement significative dans deux marchés porteurs, le solaire et les semi-conducteurs. Le Groupe a également bénéficié d'une bonne activité dans les industries de procédés grâce à une demande générale soutenue', souligne Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.



En 2022, Mersen indique vouloir 'rester attentif à l'évolution des hausses de coûts salariaux, des matières premières et de l'énergie'.



Le Groupe poursuit sa stratégie d'augmentation des prix et le déploiement de son plan d'excellence opérationnelle afin de compenser en grande partie l'inflation.



