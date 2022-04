Mersen : Croissance de plus de 16 % du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé de 255 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, en croissance de plus de 16 % par rapport au premier trimestre 2021.



' La situation liée au Covid en Chine n'a pas eu d'impact sur notre activité au cours du premier trimestre. Nos sites dans la région de Shanghai ont été ralentis depuis début avril, mais le Groupe n'anticipe pas d'impact défavorable sur l'année ' indique la direction.



Pour 2022, Mersen vise une croissance organique de 3 % à 6 %. La marge opérationnelle courante se situerait autour de 10 % du chiffre d'affaires.



' La croissance est importante dans toutes les géographies et le niveau de prises de commandes est lui aussi élevé. Nous confirmons nos perspectives 2022, grâce notamment aux marchés porteurs des énergies renouvelables et des semi-conducteurs. Nous restons toutefois attentifs à la situation en Ukraine, dont les effets pour le Groupe ne sont pas mesurables à ce stade ' a déclaré Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.