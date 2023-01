Mersen : Bien orienté après son CA annuel

(CercleFinance.com) - Mersen gagne près de 4% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de plus de 1,11 milliard d'euros sur l'année 2022, en croissance organique de plus de 15%, environ 5% de cette croissance étant liée à des augmentations de prix.



Le groupe de spécialités électriques et de matériaux avancés revendique ainsi une forte croissance dans ses deux pôles et dans toutes les zones géographiques, s'appuyant sur les marchés porteurs des énergies renouvelables et des semi-conducteurs.



Mersen estime qu'il devrait atteindre une marge opérationnelle courante autour de 10,9% en 2022, légèrement supérieure à sa prévision initiale, et dit aborder avec confiance le début de l'année 2023 grâce à de très bonnes entrées de commandes.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel