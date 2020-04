Mersen : Baisse de -9% du CA au T1 2020 en vue

(CercleFinance.com) - Le groupe Mersen annonce ce soir que son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 sera de l'ordre de 225 millions d'euros.



Cela correspond à une évolution organique autour de -9%.



'Cette décroissance s'explique d'une part, par une base de comparaison élevée en début d'année dernière, notamment en chimie et en électronique et, d'autre part, par l'effet de la crise sanitaire en Chine au mois de février et en Europe au mois de mars', explique Mersen.



