Mersen : Baisse de 11,4% du CA sur l'année 2020

(CercleFinance.com) - Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 de 847 millions d'euros en baisse organique de 11,4% par rapport à 2019 (950,20 ME).



En tenant compte, d'une part, des effets de change négatifs de plus de 18 millions d'euros et, d'autre part, de l'intégration d'AGM Italy, GAB Neumann et Americarb, la baisse est de 10,8 %.



Les principaux marchés de développement durable (énergies renouvelables, électronique et transports verts) ont été stables sur l'année, tandis que les autres marchés se sont contractés de -19 %.



Mersen relève son objectif de marge opérationnelle courante 2020, désormais estimée autour de 8% du chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel