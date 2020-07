Mersen : Acquisition d'une activité isolation aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En marge de la présentation de ses semestriels Mersen annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de l'activité isolation de la société américaine Americarb, acteur historique du graphite et des isolants en fibre de carbone.



L'opération porte sur l'acquisition d'équipements, du portefeuille de clients et de la marque GRI pour un montant total d'environ six millions de dollars. Les équipements seront installés sur le site de Mersen basé à Columbia, dans l'Etat du Tennessee.



Avec cette opération, Mersen se dote d'une base industrielle aux Etats-Unis et consolide sa position sur le marché des feutres d'isolation. Il peut ainsi réduire le montant des investissements initialement prévus sur le site d'Holytown, en Ecosse.



