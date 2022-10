Mersen : Grâce à une forte demande pour ses produits, Mersen relève ses objectifs 2022

(BFM Bourse) - Le groupe centré sur les spécialités électriques et les matériaux avancés pour les industries de haute technologie profite à plein de son positionnement sur les marchés très dynamiques des énergies renouvelables et des semi-conducteurs. Mersen relève nettement ses prévisions annuelles après un troisième trimestre en forte croissance.

Après une solide année 2021, Mersen est bien parti pour réaliser une année 2022 de qualité. L'ex-Carbone Lorraine relève fortement ses prévisions 2022 après un troisième trimestre tonitruant.

Le groupe profite pleinement de son positionnement sur les marchés très dynamiques des énergies alternatives et des semi-conducteurs qui sont indispensables au développement des véhicules électriques et pour les applications de stockage d’énergie.

Entre juillet et septembre, Mersen a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 297 millions d’euros, en croissance de 19,2% à périmètre et changes constants. En tenant compte d’un effet de change positif de 16 millions d’euros, la croissance est de 27,6%.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Les semi-conducteurs et les énergies vertes réservoir de croissance

Dans le détail, les ventes de son pôle Matériaux Avancés s’élèvent à 168 millions d’euros, en croissance organique de plus de 23% sur la période. Mersen a une nouvelle fois profité d'une forte demande dans le solaire, tout comme dans les semi-conducteurs. Le groupe observe en parallèle une amélioration de l'activité dans l’aéronautique depuis le début de l’année sans pour autant atteindre les niveaux constatés en 2019. Enfin, les industries de procédés poursuivent leur croissance, "après deux trimestres exceptionnellement élevés".

De leur côté, les revenus du pôle Spécialités Électriques atteignent 129 millions d’euros sur le trimestre, en croissance organique de plus de 14% par rapport à 2021. Mersen relève un marché de la distribution électrique "très dynamique" aux Etats-Unis quand la croissance est également "soutenue" pour les transports verts - véhicules électriques et ferroviaire.

Au total, Mersen réalise au cours des 9 premiers mois de l’année 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 821 millions d’euros, soit une croissance organique de près de 14% par rapport à 2021 dont environ 4% sont liés à des augmentations de prix.

Une capacité à répercuter la hausse des prix

Mersen revendique un carnet de commandes" important", ce qui lui permet d'anticiper "une année encore meilleure que prévu en termes de chiffre d’affaires et de profitabilité". Le groupe rappelle être en mesure d'atténuer les effets de l’inflation sur ses marges en répercutant, jusqu’à présent, les hausses de coûts dans un environnement inflationniste.

Pour cette année, l'ex-Carbone Lorraine table désormais sur une croissance organique autour de 13% alors qu'il s'attendait à une progression comprise entre 8% et 1%. La marge opérationnelle courante est espérée autour de 10,8% du chiffre d’affaires contre une précédente prévision aux alentours des 10,5 %.

La marge d’EBITDA (résultat brut d'exploitation) est toujours attendue en croissance d’environ 50 points de base. Le groupe prévoit d'augmenter l’enveloppe consacrée aux investissements industriels autour de 90 millions d’euros contre une fourchette comprise entre 85 et 90 millions d’euros précédemment.

Les investisseurs valident la dynamique de croissance de Mersen et gratifient le titre d'une progression de plus de 8,5% à 31,90 euros, vers 10h40.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse