Medicrea internat. : Vers une OPA amicale par Medtronic

(CercleFinance.com) - Medtronic et Medicrea annoncent la signature d'un accord en vue de l'acquisition par Medtronic de Medicrea, via une offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire, qui se fera au prix de sept euros par action.



'Cette acquisition renforcerait la position de Medtronic en tant qu'innovateur mondial dans le domaine des technologies habilitantes et des solutions pour la chirurgie de la colonne vertébrale', expliquent-ils.



Il est envisagé que l'offre soit déposée auprès de l'AMF en septembre. Sous réserve des différentes autorisations réglementaires et des autres conditions suspensives usuelles, la réalisation de l'opération est attendue avant la fin de l'année 2020.



