Mediantechnologies : Des résultats positifs sur iBiopsy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Median Technologies s'adjuge plus de 9% mercredi en Bourse de Paris après avoir fait état de performances 'exceptionnelles' concernant sa plateforme d'imagerie iBiopsy dans le diagnostic du cancer du poumon de stade 1.



Ces résultats préliminaire, basés sur une cohorte de 1737 patients, font apparaître une sensibilité de 93,1% et une spécificité de 96,2% pour les nodules malins de stade 1A et 1B.



Pour les nodules de stade 1A, le stade le plus précoce, la sensibilité atteint 92,1% pour une spécificité de 96,2%.



Le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer au niveau mondial, avec une estimation de 1,8 million de décès en 2020, soit 18% de tous les décès par cancer.



Mais la littérature scientifique rapporte aussi un taux de faux positifs de 70% lors des diagnostics effectués par scanner, ce qui constitue un frein majeur dans la mise en place de programmes de dépistage.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.