Mediantechnologies : Phase de soumissions préliminaires finalisée aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Median Technologies s'adjuge plus de 4% en Bourse de Paris ce mardi après avoir annoncé la finalisation de la phase de soumissions préliminaires avec la FDA concernant son logiciel dispositif médical iBiopsy, qui doit permettre de diagnostiquer les patients atteints d'un cancer du poumon.



Cette étape, qui avait été initiée en mai 2022, avait pour objectif de clarifier et de prendre en considération les attentes de la FDA autour des points clé du protocole des futures études pivots.



Suite à la fin de cette phase, les protocoles des études pivots pour le logiciel dispositif médical iBiopsy LCS CADe/CADx sont finalisés et prêts pour le lancement des études pivots.



Median indique avoir l'intention de lancer les études pivots pour son logiciel au plus tard à la fin du second trimestre 2023, en vue d'une obtention de l'approbation réglementaire dans le courant du premier semestre 2024.



iBiopsy intègre les technologies les plus avancées d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de science des données en matière de traitement des images médicales.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.