Mediantechnologies : Les algorithmes de Median pourraient révolutionner le diagnostic du cancer du poumon

(BFM Bourse) - Une étude sur 1.700 patients montre que la technologie mise au point par le spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale permet de caractériser les nodules pulmonaires avec une précision exceptionnelle (sensibilité et spécificité de plus de 95%). Le groupe basé à Sophia Antipolis estime que sa technologie iBiopsy pourrait avoir un "impact majeur pour l’adoption des programmes de dépistage du cancer du poumon", le plus meurtrier des cancers.

Le marché s'enflamme mardi matin pour les résultats d'une vaste étude (portant sur une cohorte de près de 1.700 patients) témoignant des capacités exceptionnelles de la technologie iBiopsy à détecter avec une précision inégalée les nodules pulmonaires malins et bénins dans le cadre du dépistage du cancer du poumon. Revenu de (très) loin, le titre Median Technologies se hisse en tête du palmarès boursier ce mardi, et inscrit un nouveau record historique, longuement attendu de la part de ses actionnaires.

Faute de dépistage à temps, le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer au niveau mondial (1,8 million de décès en 2020, soit presque 25% du nombre total). Si de nombreuses études suggèrent qu'un dépistage systématique (à l'image du cancer du sein par exemple) permettrait de réduire significativement la mortalité, en pratique cela reste un vœu pieu car les techniques disponibles -principalement radiographie thoracique et scanner thoracique à faible dose- sont encore très insuffisantes pour l'envisager. Notamment parce que ces techniques ne permettent pas de caractériser les nodules pulmonaires malins des nodules bénins avec suffisamment de fiabilité, conduisant à un taux élevé de faux positifs et à des procédures, souvent invasives, non nécessaires. Le tout à un coût, à l'échelle de la société, supérieur à celui des campagnes d'aide au sevrage tabagique auprès des fumeurs, principaux exposés à ce type de cancer.

La principale référence en la matière est l’étude américaine National Lung Screening Trial (NLST), publiée en 2011, qui portait sur 53.454 fumeurs ou ancien fumeurs, âgés de 55 à 74 ans, randomisés en deux groupes bénéficiant d'un scanner thoracique à faible dose ou d'une radiographie thoracique une fois par an pendant trois ans. Un cancer a été dépisté chez 6,9% des sujets du groupe radiographie et 24% du groupe scanner... Cependant, près de 95% des dépistages étaient des faux positifs, aussi bien avec la radiographie que le scanner ! Dans le groupe scanner la mortalité par cancer pulmonaire a été réduite de 20% mais la mortalité globale de seulement 6,7%, l’incidence plus élevée de cancer pulmonaire suggérant un surdiagnostic.

Très peu de faux positifs avec la technologie de Median

La technologie mise au point par Median, qui met en œuvre un algorithme d’apprentissage profond capable de "lire" automatiquement les images obtenues par scanner faible dose (Low Dose CT scan – LDCT), apparaît en mesure de transformer le paradigme de cet outil.

L’étude conduite par la firme azuréenne, fondée et dirigée par le francophile Suédois Fredrik Brag, s'est basée sur une cohorte totale de 1.696 cas-patients provenant de l’essai NLST et correspondant à un total de 15.608 nodules pulmonaires. Un jeu de données constitué de 1.224 patients, pour un total de 11.392 nodules, a été utilisé pour "entraîner" l'algorithme. Ensuite ce dernier a été mis à l'épreuve sur un jeu de données de 472 patients, pour un total de 4.216 nodules.

Dans ce cadre, iBiopsy a pu caractériser les nodules pulmonaires avec une sensibilité (capacité à détecter les nodules) de 95,2% pour une spécificité (capacité à ne pas produire de faux positif) de 95,7%. Autrement dit, il n'y a plus que 4,3% de faux positifs. L'aire sous la courbe (ROC) a été mesurée à 0,991. "Ces performances représentent un progrès majeur pour le dépistage du cancer du poumon à travers le monde", revendique l'entreprise, qui fait du cancer du poumon une composante clé de son positionnement dans le domaine du diagnostic précoce.

Rebond spectaculaire en Bourse

"Notre algorithme innovant d’apprentissage profond nous a permis d’atteindre des performances exceptionnelles dans la caractérisation des nodules pulmonaires. Ce biomarqueur digital prometteur et puissant pourrait avoir un impact majeur sur le dépistage du cancer du poumon et contribuer à diminuer de façon très importante le chiffre annuel de 1,8 millions de décès liés au cancer du poumon en permettant de diagnostiquer les patients à un stade où ils pourraient être sauvés", a déclaré Fredrik Brag. "Notre plan pour les prochains mois est de réaliser une autre étude à grande échelle concernant un biomarqueur digital pour une approche intégrée du dépistage du cancer pulmonaire", a-t-il ajouté. Les résultats de cette étude incluant à la fois des fonctionnalités de détection assistée par ordinateur (CADe) et de diagnostic assisté par ordinateur (CADx) sont attendus au quatrième trimestre 2021.

Ces résultats amènent les investisseurs à se repositionner sur le dossier. De sorte que plus de dix ans après son introduction en Bourse, le cours de Median Technologies dépasse, enfin, le record historique inscrit à l'été 2011. Introduite dans la foulée d'un placement privé à 8,05 euros l'action en mai 2011, l'action avait atteint 16 euros dès juillet de la même année... Avant de voir peu à peu le marché s'en désintéresser.

En 2015, un renforcement au capital du géant japonais Canon, qui avait alors réinvesti 20 millions d'euros à 12 euros l'action, avait quelque temps permis d'ancrer le titre autour de ce niveau. Mais les années suivantes avaient été catastrophiques avec plus de 90% de baisse entre 2017 et 2019, jusqu'à tomber autour de 1 euro l'unité. Sans que l'entreprise, qui a entretemps essaimé aux Etats-Unis et à Shanghai, n'ait connu de revers opérationnel justifiant une telle sanction ! En se hissant à 16,50 euros dans les premiers échanges mardi, Median Technologies vient donc de signer un nouveau record, confirmant le rebond monumental (plus de 1.300%) par rapport à ses planchers, même si la progression se tassait un peu dans la matinée à +20,29%, à 15,06 euros vers 11h00.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse