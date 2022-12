Mc donald's corp : Jefferies remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur McDonald's avec un objectif de cours remonté de 305 à 315 dollars, le considérant comme 'la meilleure carte de jeu défensive/offensive dans la restauration compte tenu d'une récession imminente'.



'Le quatrième trimestre devrait voir la poursuite de fortes tendances de la demande américaine et une réinitialisation des attentes de marge (après le troisième trimestre) est réalisable, selon nous', juge le broker.



'Jusqu'en 2024, nous pensons que la pertinence de la marque, dirigée par la valeur et la commodité, pour soutenir la surperformance des ventes à surface comparable et de la rentabilité par rapport à ses pairs', ajoute-t-il.



