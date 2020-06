Mc donald's corp : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes comparables de McDonald's ont encore reculé aux Etats-Unis en mai, mais leur repli par rapport au mois d'avril a été divisé par près de deux, confirmant le scénario d'un redressement progressif de l'économie.



La première chaîne mondiale de restaurants en termes de chiffre d'affaires a précisé que ses ventes totales à magasins comparables s'étaient contractées de 20,9% le mois dernier.



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur est relève son objectif de cours à 220 $.



' Le groupe a fait une mise à jour sur les ouvertures de restaurants. 95% des restaurants dans le monde sont désormais ouverts ' indique le bureau d'analyses.



' Nous augmentons nos estimations, partiellement contre balancées par des dépenses publicitaires supplémentaires au 2ème trimestre. Notre EBITDA 2Q est légèrement en baisse mais l'EBITDA 2020 / 2021E est en hausse ' rajoute Jefferies.



