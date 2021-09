Mc donald's corp : Dividende accru, reprise des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé hier soir qu'il allait augmenter son dividende trimestriel et reprendre les rachats d'actions qu'il avait suspendus en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire.



Le géant américain de la restauration rapide a prévu de relever son dividende de 7% pour le porter à 1,38 dollar, soit un 45ème accroissement consécutif depuis l'instauration du dividende en 1976.



Dans un communiqué, le groupe basé à Chicago justifie le relèvement par le succès de son plan stratégique destiné à soutenir sa croissance et par l'amélioration de sa rentabilité sur le long terme.



McDonald's a également annoncé jeudi la reprise de ses rachats d'actions propres, sans toutefois préciser les modalités de leur calendrier ou le montant qu'il entend y consacrer.



L'action était attendue en légère hausse vendredi à l'ouverture de Wall Street.



