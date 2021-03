Mc donald's corp : Deutsche Bank passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mercredi sa recommandation sur l'action McDonald's, passant de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur.



Dans une note, le broker estime que le groupe de restauration rapide devrait continuer à bénéficier d'une dynamique positive aux Etats-Unis et que son potentiel de gains de parts de marché à l'international reste 'sous-estimé'.



Selon Deutsche, ces éléments porteurs devraient conduire à une révision à la hausse des prévisions des analystes en 2022, voire en 2023.



Invoquant un profil risque/rendement attractif et la bonne résistance de la restauration à prix moyens, le courtier considère 'qu'opérer une rotation en faveur de McDonald's fait beaucoup de sens en ce moment'.



Le bureau d'études rehausse en conséquence son objectif de cours de 232 à 244 dollars, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de 11% par rapport aux niveaux actuels de l'action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

