Mc donald's corp : Credit Suisse remonte sa cible avant les comptes

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé mercredi son objectif de cours sur McDonald's, qu'il fait passer de 292 à 298 dollars, à l'approche de la publication de quatrième trimestre du géant de la restauration rapide.



D'après l'intermédiaire, la dynamique favorable dont profite le groupe américain s'est poursuivie en fin d'année dernière, notamment grâce au lancement du menu Happy Meal pour adultes, du retour des offres d'Halloween et du McRib, mais aussi à la faveur des offres spéciales proposées quotidiennement sur son application.



Pour ce qui concerne l'exercice 2023, l'analyste - qui reste à 'surperformance' sur le titre - dit apprécier le modèle économique défensif de McDonald's, qu'il estime bien placé quel que soit le moral du consommateur, ce qui devrait favoriser la résistance de son activité.



McDonald's a prévu de publier ses résultats de quatrième trimestre le mardi 31 janvier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

