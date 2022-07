Mc donald's corp : CA trimestriel en ligne avec les attentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - McDonald's a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse, conformément aux attentes, ainsi qu'un bénéfice en repli du fait notamment du règlement d'un contentieux fiscal en France.



La première chaîne de restauration rapide mondiale a indiqué ce matin que ses revenus trimestriels avaient reculé de 3% pour atteindre environ 5,8 milliards de dollars.



A magasins comparables, le chiffre d'affaires a progressé de 9,7% au deuxième trimestre, à la faveur de bonnes performances en France et en Allemagne.



Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires des restaurants américains ouverts depuis au moins 13 mois n'a progressé que de 3,7% contre une croissance de 13% à l'international.



Au niveau du compte de résultat, le bénéfice net de deuxième trimestre a chuté de 46% à moins de 1,2 milliard de dollars, soit 0,60 dollar par action, contre 2,2 milliards de dollars, soit 2,95 dollars un an auparavant.



Le groupe américain, qui avait déjà mis de côté 500 millions de dollars afin de provisionner le contentieux fiscal en France, a comptabilisé une charge supplémentaire de 37 millions de dollars au titre du dossier.



Le titre, qui affichait hier une perte annuelle limitée de 6,5%, évoluait peu mardi matin (+0,2%) dans les transactions électroniques d'avant-Bourse.



