Mc donald's corp : Accord avec IBM dans les commandes automatisées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - McDonald's et IBM ont annoncé mercredi la signature d'un accord visant à accélérer l'adoption des prises de commandes automatisées au sein des restaurants du géant du fast-food.



Aux termes de cet accord, IBM va faire l'acquisition de McD Tech Labs, le laboratoire de recherche que McDonald's avait constitué suite à l'acquisition en 2019 d'Apprente, une start-up spécialisée dans la reconnaissance vocale.



Dans un communiqué commun, le groupe de restauration rapide explique que la technologie dite 'Automated Order Taking' (AOT) a jusqu'ici apporté des avantages substantiels à ses clients et à ses équipes lors des essais qui ont été menés dans ses établissements.



IBM et McDonald's aassurent vouloir adopter l'intelligence artificielle de manière 'reponsable' en endossant des principes éthiques devant faire la part belle à la confiance et à la transparence.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.