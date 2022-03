Mbws : Nouveau président du conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) annonce que son conseil d'administration a pris acte de la décision de Georges Graux de faire valoir ses droits à la retraite et de sa démission de ses fonctions de président et de membre du conseil à compter de ce jour.



Après avis du comité des nominations et des rémunérations, le conseil a coopté Aymeric de Beauvillé en qualité d'administrateur en remplacement de Georges Graux pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir (soit jusqu'à l'issue de l'AG ordinaire de 2025).



Les administrateurs ont aussi décidé, à l'unanimité, de nommer Aymeric de Beauvillé en qualité de président du conseil d'administration. Il dispose d'une solide expérience dans le secteur, ayant notamment dirigé pendant 17 ans la Compagnie Française des Grands Vins.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.