Mbws : En légère perte nette en 2022

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) publie un résultat net part du groupe de -0,9 million d'euros pour 2022, contre +5,6 millions l'année précédente, et un EBITDA de 11,8 millions, en amélioration de 19% hors éléments exceptionnels et changement de définition.



A 181,4 millions d'euros, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 7,8% hors effet de change. 'L'année 2022 a été marquée par une hausse du chiffre d'affaires sur les deux clusters, avec une progression plus forte du cluster international', précise-t-il.



MBWS 's'attache désormais à accélérer la mise en oeuvre des initiatives et projets de croissance à la fois organique et de développements externes, dans ses deux clusters France et International, afin d'accroître sa base d'activité et d'améliorer sa performance financière'.



