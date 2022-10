Mbws : Chiffre d'affaires neuf mois tiré par l'international

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 9,8% par rapport à 2021.



Le groupe de vins et de spiritueux note que la France (+6,3%) a profité de la bonne tenue des marques stratégiques de son portefeuille, les ruptures de stocks de certains concurrents ayant notamment bénéficié aux ventes de son whisky William Peel.



L'activité dans les bars et restaurants ('on-trade') a quant à elle signé une forte amélioration, la saison 2022 étant la première saison sans contraintes liées au contexte sanitaire depuis 2019.



A l'international, les ventes ont augmenté de 12,8% par rapport à 2021, sous l'effet d'une activité en croissance en Grande-Bretagne et sur les marchés bulgare et lituanien, et ce malgré le conflit russo-ukrainien.



Dans son communiqué, MBWS précise toutefois que le contexte de très forte inflation sur les prix des matières premières et les coûts de l'énergie, amplifié au second semestre, rend nécessaire la poursuite de relèvements tarifaires auprès des clients.



Le groupe souligne que cette perspective l'incite à adopter de nouveau une position prudente concernant son activité commerciale pour les prochains mois.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action MBWS était inchangée vendredi à la mi-journée suite à cette publication.



