Mbws : Report du projet d'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits a annonce que le lancement du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global maximum (prime d'émission incluse) d'environ 105,3 millions d'euros ne pourra pas intervenir d'ici fin 2020.



' Les discussions relatives la formalisation de l'accord de principe sur la modification du contrat de fourniture de Scotch Whisky sont toujours en cours entre la société et son fournisseur, et portent notamment sur les réductions des engagements de volumes minimum à la charge du Groupe en cas de survenance d'aléas liés au Brexit ou à des changements de conditions macro-économiques ' indique le groupe.



' A ce jour, la conclusion d'un accord définitif entre le Groupe et son fournisseur, qui constitue une condition suspensive aux engagements de souscription par son actionnaire majoritaire à l'Augmentation de Capital, demeure donc incertaine ' rajoute la direction.





