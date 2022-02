Mbws : Projet de rationalisation, 29 postes menacés

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits annonce que sa filiale française a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) dans le cadre d'un projet de rationalisation de la Direction commerciale grande distribution en France, visant sa mutualisation avec d'autres entités de distribution du groupe.



'Ce projet vise à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, et s'inscrit dans le plan volontariste de maîtrise stricte des coûts engagé depuis 2019 pour restaurer durablement sa rentabilité', assure la société.



La rationalisation aurait pour conséquence la suppression de 29 postes appartenant à la Direction commerciale grande distribution en France outre la création de 2 postes.



Marie Brizard Wine & Spirits assure 'tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les conséquences du projet sur l'emploi'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel