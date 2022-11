Mbws : Oddo maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Marie Brizard Wine & Spirits, avec un objectif de cours inchangé de 2 euros.



Le bureau d'analyses revient sur la nomination surprise d'un nouveau directeur général, la société ayant annoncé vendredi soir la nomination de Fahd Khadraoui en remplacement de Andrew Highcock.



'D'un premier abord, l'annonce de ce changement managérial est assez surprenante, le groupe vient de publier fin octobre son CA sur 9M de 135 ME en progression de 10.7% en publié et 9.8% en organique', indique Oddo.



L'analyste estime néanmoins que cette nomination en interne ne devrait pas avoir d'effet sur la stratégie de MBWS.



'Présent dans le groupe depuis 2019 en tant que directeur de la stratégie et des fusions et acquisition, M. Khadraoui semble avoir participé à l'élaboration du plan stratégique et il pourrait, de par son expérience passée dans le conseil, accélérer l'ambition du groupe de faire de la croissance externe', conclut le broker.



