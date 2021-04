Mbws : L'AMF sanctionne plusieurs actionnaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission des sanctions de l'AMF a annoncé hier avoir infligé un total de 18 ME de sanctions pécuniaires dans le cadre d'opérations d'acquisitions des titre de la société Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), pour des manquements d'initiés, des manquements à des obligations déclaratives et des interdictions d'opérer.



Il était en effet reproché à la société luxembourgeoise DF Holding et à la société marocaine Diana Holding ainsi qu'à sa p.d.-g. Rita Zniber, d'avoir acquis des titres MBWS en utilisant une information privilégiée - à savoir une information relative au dépassement de l'objectif d'EBITDA.



M. Heringer, représentant de la société Diana Holding et invité permanent au conseil d'administration de la société MBWS, a aussi recommandé à DF Holding d'investir dans MBWS sur la base de cette même information, explique la Commission.



Par ailleurs, les sociétés Diana Holding, DF Holding et Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (COFEPP) n'ont pas déclaré à l'AMF les acquisitions réalisées sur le titre MBWS alors que cet émetteur avait pour administrateurs des personnes liées à ces trois sociétés.



De plus, COFEPP a opéré sur les titres MBWS pendant une période de fenêtre négative, au cours de laquelle elle était pourtant tenue de s'abstenir de toute opération.



Par conséquent, la Commission a infligé des sanctions de 10 millions d'euros à l'encontre de Diana Holding, 6 millions d'euros à l'encontre de Mme Zniber, 2 millions d'euros à l'encontre de M. Heringer et 100000 euros à l'encontre respectivement de DF Holding et COFEPP.





