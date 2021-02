Mbws : Diana Holding sous les 5% de capital

(CercleFinance.com) - La société anonyme de droit marocain Diana Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 février 2021, les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital de la société Marie Brizard Wine And Spirits et détenir 3,52% du capital et 6,19% des droits de vote de la société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société Marie Brizard Wine And Spirits.



