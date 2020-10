Mbws : Cession des activités polonaises finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) annonce la finalisation de la cession de la totalité des actions de MBWS Polska et de Polmos Lancut au groupe United Beverages, à la suite de la levée de l'ensemble des conditions suspensives.



Il est rappelé que le versement du prix de cession est effectué en plusieurs échéances. De plus, compte tenu de la dette financière nette liée à l'activité cédée, l'impact en trésorerie pour MBWS est négatif à court terme mais demeure très limité à long terme.



MBWS fait aussi part de la conclusion d'une nouvelle avance en compte courant avec COFEPP, pour faire face à ses besoins immédiats de trésorerie, et de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 30 novembre, en vue d'une augmentation de capital.



