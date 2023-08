MAUREL ET PROM : Une fin de consolidation, un timing idéal

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action MAUREL ET PROM, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sur annonce majeure, et relèvement de cible d'un cabinet d'analyse, l'action de la société pétrolière a libéré une puissante énergie haussière sur la seule séance du 16 août, dans un pic de volumes, sur gap d'ouverture et dans une volatilité intense. Et ce alors même que la tendance était déjà bien orientée. Dans l'immédiat, une courte consolidation en triangle s'achève, consolidation qui s'est construite intégralement sur la partie haute du corps de la bougie remarquable du 16/08.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MAUREL ET PROM à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MAUREL ET PROM au cours de 4.640 € avec un objectif à 5.950 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 4.280 €.

Le conseil BFM Bourse MAUREL ET PROM Positif 4.640 € Objectif : 5.950 € Potentiel : +28.23 % Stop : 4.280 € Résistance(s) : 5.000 / 5.200 / 6.000 Support(s) : 4.294 / 3.780 / 3.260

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime