Maurel et prom : Perte nette courante au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom publie un résultat net courant (hors éléments non-récurrents) de -61 millions de dollars au titre des six premiers mois de 2020, à comparer à +33 millions un an auparavant, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation en chute de 87% à 18 millions.



Le chiffre d'affaires de la société pétrolière s'est établi à 142 millions de dollars, en retrait de 38% par rapport au premier semestre 2019, reflétant un prix de vente moyen de l'huile de 34,6 dollars le baril, en baisse de 49% en comparaison annuelle.



'La réduction des dépenses opérationnelles et des investissements a permis au groupe de maintenir sa trésorerie relativement stable sur la période', souligne cependant le directeur général Olivier de Langavant.



