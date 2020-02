Maurel et prom : Échec d'un puits d'exploration au Gabon

(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier Maurel & Prom annonce la fin des opérations de forage du puits d'exploration Kama-1 sur le permis de Kari au sud du Gabon, et que 'la médiocre qualité des réservoirs traversés n'a toutefois pas permis d'envisager un test commercial'.



Il indique toutefois que ce forage 'confirme la présence d'un système pétrolier actif dans la région' et a permis l'acquisition de données complémentaires 'utiles à la poursuite des opérations d'exploration dans ce secteur, et en particulier à la définition du deuxième puits'.



